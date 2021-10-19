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Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta hareketli anlar: Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta hareketli anlar: Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı

19.10.2021 10:17

Son dakika gündem haberine göre Ulus'ta psikolojik rahatsızlıkları olan bir adam, kendisini hastaneye götürmek için eve gelen sağlık ekiplerine keserle saldırarak kendini eve kilitledi.

Ulus'ta psikolojik rahatsızlıkları olan bir adam, kendisini hastaneye götürmek için eve gelen sağlık ekiplerine keserle saldırarak kendini eve kilitledi. İkna çabalarına yanıt vermeyen şahıs, ailesinin isteği üzerine kalkanlarla eve girerek biber gazı sıkan polis ekipleri tarafından güçlükle dışarıya çıkartıldı. Yaşanan hareketli anlar ise İHA kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beşiktaş Ulus'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir psikolojik tedavi gören 51 yaşındaki Muammer T., ailesinin isteği üzerine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürülmek istendi, olay yerine gelen sağlık ekipleri kapıyı çaldıklarında Muammer T. saldırganlar tavırlar sergilemeye başladı. Şahıs ardından eline keser alarak kendini eve kilitledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Ancak şahıs elinde keserle evin içerisinde bekleyerek ikna çabalarına yanıt vermedi.

KESERLE DİRENEN ŞAHSI POLİS KALKANLARLA EVE GİRİP ALDI

Bunun üzerine Beşiktaş polisi, şahsın dikkatini çekmek için önce levye ve copla evin ön camını kırdı. Ardından kask takan ekipler, kalkanların yardımıyla içeriye girmeye çalıştı. Şahsın keserle saldırı pozisyonunda olması üzerine polis ekipleri, şahsın direncini kırmak için içeriye bir miktar biber gazı sıktı. Kapının arkasına ev eşyalarını dayayarak barikat kuran şahıs, polis ekipleri tarafından zarar verilmeden içeriden alındı. Elindeki keser alınan şahıs, etrafa zarar vermemesi için polis ekipleri tarafından kelepçelenerek evden çıkartıldı.

Ambulansa alınan şahıs ardından polis ekiplerinin gözetiminde hastaneye götürüldü. Yaşanan hareketli anlar ise İHA kameralarına saniye saniye yansıdı.,

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız - Onur Dursun/İHA)

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta hareketli anlar: Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta hareketli anlar: Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta hareketli anlar: Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta hareketli anlar: Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı

İhlas Haber Ajansı, Beşiktaş, Polis, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta hareketli anlar: Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta hareketli anlar: Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı - Son Dakika
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