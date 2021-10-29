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Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon - Son Dakika

Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

29.10.2021 09:01
Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon Yapılan operasyon sonucu aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı Beylikdüzü'nde uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu 6...

Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Yapılan operasyon sonucu aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken eş zamanlı operasyonda evlerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu sattığı belirlenen şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takibin neticesinde Adnan Kahveci ve Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde uyuşturucu satışların gerçekleştiği belirlendi. Polis, eş zamanlı olarak iki adrese de operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda N.H., S.H, S.Q., M.G.E., A.P. ve S.F. isimli şahıslar evlerde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 kilo 576 gram Metamfetamin, bir miktar para ve zehir satışında kullanıldığı düşünülen sim kartlarıyla birlikte cep telefonları ele geçirildi. Aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu zehir satıcıları emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, Uyuşturucu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon - Son Dakika
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