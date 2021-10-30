Son dakika haberleri! Bilecik'te çocuklar Cumhuriyet Bayramı'nı tişört boyama etkinliğiyle kutladı - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında tişört baskı ve boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Yaşayan Şehir Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı çizgi film karakterlerinin de yer aldığı etkinlikte çocuklarla tişört boyadı, onlara şeker ve balon dağıttı.

Atatürk görseli, Atatürk imzası, Türk bayrağı ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun" yazılı görsellerin olduğu baskıları tişörtlere yansıtan çocuklar, müzede keyifli anlar yaşadı.

Bilecik Belediyesi olarak her fırsatta çocuklarla ilgili etkinlikler gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bizler de Yaşayan Şehir Müzesi'nde müze akademi etkinlikleri kapsamında çocuklarımızı ağırladık. Yaklaşık 50 çocuğumuz burada tişört baskı etkinliği yaptılar ve çok mutlu oldular. Amacımız Cumhuriyet'in önemini çocuklarımıza aktarmaktır. Nice 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutlamak dileğiyle tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Aktivite kapsamında çizgi film karakterleriyle oyunlar oynayan çocuklar, hazırlanan gösterileri izledi.