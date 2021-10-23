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Son dakika haberleri... Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

23.10.2021 13:46
Son dakika haberleri... Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haber: Bingöl'ün İçpınar köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bingöl'ün İçpınar köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ilıcalar beldesine bağlı İçpınar köyündeki ormanlık bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenler, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Yangın, 30 personel, bir arazöz, iki ilk müdahale aracı, Ilıcalar Belediyesine ait iki itfaiye aracı, jandarma ve bölge sakinlerinin desteğiyle büyümeden söndürüldü.

Son dakika haberleri... Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haberleri... Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haberleri... Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haberleri... Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Ilıcalar, Yangın, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika


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