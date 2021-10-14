Son dakika haberleri! Bingöl'de jandarmaya çadır kurma eğitimi verildi

Son dakika habere göre Bingöl'de "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında İl Jandarma Komutanlığı personeline çadır kurma eğitimi verildi.

Bingöl'de "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında İl Jandarma Komutanlığı personeline çadır kurma eğitimi verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, eğitimlerde, afetlere dirençli toplum oluşturma, bütünleşik afet yönetimi, toplumda önlem alma kültürünü öncelemesi, afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli, İl Jandarma Komutanlığında görevli 43 personele çadır kurma eğitimi verdi. Kent genelinde afetle mücadele çalışmalarının süreceği belirtildi.

Son Dakika

Türk-İş Başkanı Atalay'dan 2022 asgari ücretiyle ilgili açıklama: 45 yıla bedel bir yıl olacak

Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım

Şap aşısı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı

Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı

Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var

Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat

Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi