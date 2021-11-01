Son dakika haberleri | Bingöl'deki 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Bir son dakika haberine göre Bingöl'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Bingöl'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, merkeze bağlı Saray Mahallesi Berti Kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 12 AP 977 plakalı otomobil, 34 BPD 460 plakalı Fiat Albea marka otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİNGÖL

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