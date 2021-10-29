Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Belçika Temsilciliğinde düzenlenen törene, Avrupa Birliği (AB), NATO ve Belçika Dışişleri Bakanlığından temsilciler ile çok sayıda Türk ve yabancı davetli katıldı.

Türkiye ve Belçika milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Kaymakcı, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'ni "en başarılı proje" olarak niteledi ve "Zordu, ama işledi." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin NATO üyesi, Avrupa Konseyinin kurucu üyesi ve AB aday ülkesi olduğuna dikkati çeken Kaymakcı, AB ile ilişkilerde iniş çıkışlar yaşansa da üyelik sürecinin Türkiye ve Avrupa'daki herkes için önemli olduğunun altını çizdi.

Kaymakcı, Belçika'daki Türk toplumunun yüksek düzeyde entegre olduğuna işaret ederek, Belçika ile ikili ilişkilerin de çok olumlu seyrettiğini vurguladı.

Büyükelçi Ulusoy'un mesajı

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy da Türkiye Cumhuriyeti'nin, kuruluşundan bu yana tüm uluslar için barış, istikrar ve refaha katkıda bulunan bir ülke olduğunu dile getirdi.

2023 yılının Türkiye ile Belçika arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 185'inci yılı, 2024'ün ise Belçika'ya Türk göçünün 60'ıncı yılı olacağını aktaran Ulusoy, bu nedenle bazı etkinliklerin planlandığını kaydetti.

Ulusoy, "Belçika'daki Türk toplumunun ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Türk mutfağından ikramların servis edildiği törende, Türkiye ve Belçika bayrağı resimlerinin bulunduğu pasta kesildi.