Son dakika haberleri! Burdur'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Doğan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada, sürücü Doğan ile Dilek (36), Zeynep Nisa (4) ile Mustafa Can Şen (8) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur 'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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