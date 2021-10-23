Son dakika haberleri! Burdur'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Burdur'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hasan Doğan (62) idaresindeki 15 DC 101 plakalı otomobil, Burdur- Fethiye kara yolunda aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Doğan ile Dilek (36), Zeynep Nisa (4) ile Mustafa Can Şen (8) yaralandı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Doğan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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