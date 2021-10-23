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Son dakika haberleri... BURDUR'DA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON DEHŞET SAÇTI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

Son dakika haberleri... BURDUR'DA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON DEHŞET SAÇTI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

23.10.2021 23:51
Son dakika haberleri... BURDUR'DA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON DEHŞET SAÇTI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

Son dakika haberler: Burdur Karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun traktör ve otomobile çarptığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Burdur Karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun traktör ve otomobile çarptığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yeşilova-Burdur Karayolu Harmanlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Yeşilova'dan Burdur istikametine ilerleyen Ahmet Aydoğan (48) yönetimindeki 20 H 3338 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Yusuf Akın'ın (58) kullandığı 15 NU 680 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kamyon daha sonra karşı yönden gelen Şenol Özalp (54) yönetimindeki 15 LH 660 otomobil ile de kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Şenol Özalp ile araçta bulunan Günaydın Cirit Baş (47) ile oğlu Mehmet Emre Baş (6) olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Bayram Baş (49), kızı Yağmur Baş (7) ile traktör sürücüsü Yusuf Akın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Yağmur Baş ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Bayram Baş'ın da durumunun ağır olduğu belirtildi. Cenazeler ise Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Yusuf Akın, Yeşilova, Traktör, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... BURDUR'DA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON DEHŞET SAÇTI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... BURDUR'DA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON DEHŞET SAÇTI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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