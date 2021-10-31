Yaralılardan Ülfet Altıntaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada, sürücü Cecile ile yanında bulunan Ülfet Altıntaş (95), Mael Süleyman Onur (6), Ayşe Onur (7), İlhan Nihat Pascal Onur ile iş makinası sürücü A.K. yaralandı.

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