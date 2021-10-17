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Büyükçekmece'de korkutan yangın - Son Dakika

Büyükçekmece'de korkutan yangın

17.10.2021 21:55

- Büyükçekmece'de korkutan yangın Büyükçekmece Kumburgaz'da bir binada yangın çıktı.

- Büyükçekmece'de korkutan yangın

İSTANBUL - Büyükçekmece Kumburgaz'da bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Büyükçekmece Kumburgaz İstanbul Caddesi'nde akşam 21.00 sıralarında bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Büyükçekmece'de korkutan yangın
Büyükçekmece'de korkutan yangın
Büyükçekmece'de korkutan yangın
Büyükçekmece'de korkutan yangın

Büyükçekmece, İstanbul, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de korkutan yangın - Son Dakika


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