Üye Girişi
ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ - Son Dakika

ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ

30.10.2021 10:49

BURSA'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne günde 10 bine yakın ihbar geliyor.

BURSA'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne günde 10 bine yakın ihbar geliyor. Bu ihbarların yüzde 66'sı asılsız çıkarken, bazıları ise ekipleri zor durumda bırakıyor. Çağrılardan birinde 'çocuğum öldü' diyerek sağlık görevlisi isteyen ihbarcının adresine giden ekipler, bu kişinin hastalanan evcil hayvanı için yardım istediğini gördü. 112 Bursa Acil Çağrı Merkezi Müdürü Doğan Hüseyinoğlu, Asılsız ihbarlara giderken gerçek olaylara müdahalede zorlanıyoruz dedi.

İçişleri Bakanlığı, acil durumlarda hizmet veren itfaiye, emniyet, jandarma, sağlık, AFAD ve sahil güvenlik birimlerini 112 Acil Çağrı Merkezi altında topladı. Bu kapsamda kurumlara yapılacak ihbarın tamamı aynı yerde toplandı. Bursa'da 2018 yılında hizmete başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaklaşık 3 yıllık zaman diliminde 7 milyon 724 bin ihbar yapıldı. Merkeze günlük yaklaşık 9 bin 700 ihbar düşüyor. Bunların yüzde 66'sı asılsız çıkarken, gelen bazı ihbarlar ise ekipleri zor durumda bırakıyor.

'KEDİM HASTA AMBULANS GÖNDERİR MİSİNİZ'

Özellikle sağlık ve güvenlik kurumlarına 'Eşim evi terk etti yerini tespit eder misiniz', 'Cep telefonum kayboldu sinyaline bakar mısınız' 'Kedim hastalandı ambulans gönderir misiniz' gibi ihbarlar geliyor. 'Çocuğum öldü' diyerek sağlık görevlisi isteyen ihbarcının adresine giden ekipler, bu kişinin hasta olan evcil hayvanı için yardım istediğini öğrendi.

'İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ'

112 Acil Çağrı Merkezi Bursa Müdürü Doğan Hüseyinoğlu, vatandaşlardan daha dikkatli olmalarını isteyerek, Merkezimize günde 9 bin 700 çağrı gelmektedir. Bunların yüzde 66'sı asılsız çağrı çıkıyor. Biz bu noktada vatandaşlarımızdan, gerçekten acil yardıma ihtiyacı olanların bize ulaşabilmeleri için hatlarımızı gereksiz meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Çünkü gerçekten can emniyeti, mal emniyeti, sulak alanlarla ilgili bir tehdit olduğunda ihbarların işleme alınması, acil yardım hizmeti veren ekiplerimizin olay yerine ulaştırılması için hatlarımızın sürekli uygun olması gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda özenli olmaları işimizi kolaylaştıracaktır. En çok asılsız ihbar sağlık randevusu ve belediye hizmetleriyle ilgili oluyor. Alkollü ya da akli dengesi yerinde olmayan vatandaşlar ile çocuklar da arıyor dedi.

3 YILDA 7 MİLYON ÇAĞRI ALDI

Acil Çağrı Merkezi ile ilgili verileri de paylaşan Hüseyinoğlu, ihbar yapıldığı andan, ekiplerin olay yerine sevk edildiği ana kadar geçen süreci de anlattı. Hüseyinoğlu, Bursa 112 Acil Çağrı Merkezi Eylül 2018 tarihinde çağrı almaya başladı ve Haziran 2021 tarihi itibarıyla da yapılanmasını tamamladı. İtfaiye, jandarma, emniyet, AFAD, sağlık ve sahil güvenlik müdürlüğümüz bünyesinde hizmet vermektedir. Bu noktada vatandaşlarımızın hizmet almak için sadece 112'yi araması yeterli. Müdürlüğümüz kurulduğundan bu yana yaklaşık 7 milyon 724 bin adet çağrı almıştır. 112 arandığında önce sizi çağrı alıcı personel karşılar. Bu personel olayın hangi kurumu ilgilendirdiğini öğrendikten sonra sizi ilgili kuruma iletir. İlgili kurum ise detayları aldıktan sonra ekiplerin intikalini sağlar ifadelerini kullandı.

ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ
ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ
ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ
ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ
ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ
ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ
ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ
ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ
ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ
ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ
ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ
ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ
ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ
ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ
ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ

İtfaiye, Bursa, Ölü, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boğaz'da ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı 11:25 Boğaz'da ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 11:17 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan , Fenerbahçelilere sert sözler 11:14 Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan , Fenerbahçelilere sert sözler
İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi 10:46 İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü 10:39 Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi 10:07 Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu 09:29 Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz 09:06 Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz

Son Dakika Haberleri
11:21 Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor
11:19 Geceleri ortaya çıkan beyaz çarşaflı hırsız, mahalle sakinlerini canından bezdirdi
11:17 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız
11:15 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu
11:14 Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan , Fenerbahçelilere sert sözler
10:47 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
10:38 Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü
10:38 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in annesi konuştu: Kızıma bir gün önce sordum, sevgilisi yoktu
10:36 Ronaldo'nun paylaşım rekor kırdı, Messi'yi solladı
10:06 Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni Türkiye'nin sembolü" olarak nitelendirdi         
11:26
Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor         
11:22
1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu         
11:15
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu         
10:47
Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var? Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var?         
10:43
Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans         
10:12
Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir         
09:59
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı         
18:59
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti         
16:33
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış         
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 11:30:18. #1.11#
SON DAKİKA: ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement