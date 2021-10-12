Son dakika haberleri! ÇATIDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iki katlı bir evin çatısında, 2 gündür mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında çatıya çıkan diğer bir kedi ise itfaiye ekiplerinden korkunca, sokağa atlayarak kaçtı.

Cumhuriyet Mahallesi, 199 Sokakta bulunan 2 katlı bir binanın, çatısında yavru bir kedi mahsur kaldı. Mahalle sakinleri, 2 gündür çatıda olan yavru kediyi kendi imkanları ile kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye Evcil Hayvan Kurtarma Timi, bitişikteki binadan çıktıkları çatıda korkarak sağa sola kaçan kediyi yakalamak için 1 saate yakın çaba harcadı. Bu arada çatıya çıkan başka bir kedi ise itfaiye ekiplerini görünce, ürküp, sokağa atlayarak kaçtı. Kurtarılan kedi, su ve yiyecek verildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.