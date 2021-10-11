Üye Girişi
Son dakika haberleri | Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'yı "yalancılıkla" suçladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'yı "yalancılıkla" suçladı

11.10.2021 04:42
Son dakika haberleri | Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'yı

Son dakika gelişmesine göre Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'dan sınır dışı edilmesi planlanan Cezayirlilerin sayısına ilişkin verilen rakamın doğru olmadığını söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'dan sınır dışı edilmesi planlanan Cezayirlilerin sayısına ilişkin verilen rakamın doğru olmadığını söyledi.

Cezayir resmi televizyonunda yayınlanan haberde, ülkedeki yerel basına röportaj veren Tebbun, Fransa ve Fas ile ilişkiler, Tunus ve Libya'daki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

"Fransa hükümetinin sınır dışı edilecek kişilerin sayısına ilişkin verdiği rakamlar yalandır." diyen Tebbun, bunların yalnızca 94 kişi olduğunu dile getirdi.

Tebbun, ülkesinin 21 vatandaşının sınır dışı edilmesini kabul ettiğini, bunlardan terörle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 16 kişinin geri iadesini kati olarak reddettiğini, diğerleriyle ilgili durumun henüz sonuçlanmadığını kaydetti.

Fransa ile 1968'de imzaladıkları Tercihli Göç Anlaşması'na bağlı olduklarını hatırlatan Tebbun, Paris'in ülkesine özel davranması gerektiğini belirtti.

Ülkesinin Paris büyükelçisinin görev yerine dönmesiyle ilgili soruyu cevaplayan Tebbun, "(Büyükelçinin) Dönüşü, Cezayir'in egemenliğine, kurumlarına ve gücüne saygı duyulması şartına bağlıdır." ifadesini kullandı.

Tebbun, "Fransız tarafı Cezayir'in bir zamanlar sömürge olduğunu unutmalı. Cezayir sadece Allah'a boyun eğen ordusuyla ve gururlu insanlarıyla güçlüdür." diye konuştu.

Geçen hafta Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Fransız Büyükelçisini bakanlığa çağırarak ülkesinin Cezayirlilere verilen vize sayısını yarıya indirme yönündeki tek taraflı kararını reddettiğini bildirmişti. Daha sonra, Cezayir makamlarının yargı kararlarıyla sınır dışı edilecek 7 bin kişiyi kabul etmeyi reddettiği öne sürülmüştü.

Rabat'la ilişkilerde aracı kabul etmiyoruz

Tebbun, Cezayir ile Rabat arasında yaşanan diplomatik krizin çözümü için aracı kabul etmediklerini, krizin savaş düzeyine kesinlikle tırmanmayacağını belirterek "Biz halk olarak savaşı yaşadık ve barışa meylediyoruz. Ancak bize saldıranlara da müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

Cezayir 24 Ağustos'ta "ardı arkası kesilmeyen saldırgan adımlar" olarak nitelediği sebeplerden dolayı Fas ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

Diplomatik ilişkilerin kesilmesinden birkaç gün sonra Mısır ve Suudi Arabistan tarafından Cezayir ve Fas dışişleri bakanlarıyla yapılan telefon görüşmelerinde iki taraf arasında aracılık girişimleri başlatılması yönünde adımlar atılmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said ve Gannuşi

Tebbun, ülkesinin Tunus'un içişlerine karışmama ilkesine bağlı kaldığını söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in demokrat ve vatanperver biri olduğuna tanıklık edeceğini aktaran Tebbun, askıya alınan Tunus Parlamentosu Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin Cezayir ziyaretinin daha önce planlandığını vurguladı.

Libya seçimleri

Tebbun, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin, zamanın darlığından dolayı ülkesinin Libyalılara iki ay sürse de ayrı bölgesel seçimler düzenlemeleri teklifinde bulunduğunu açıkladı.

cumhurbaşkanı, Cezayir, Fransa, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'yı 'yalancılıkla' suçladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Atiba futbolculuk kariyerinin sonuna geldi! İşte Beşiktaş efsanesinin kulüpteki yeni görevi 00:16 Atiba futbolculuk kariyerinin sonuna geldi! İşte Beşiktaş efsanesinin kulüpteki yeni görevi Bakan Koca merak uyandıran 23:28 Bakan Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımına açıklık getirdi Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor 23:22 Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor
Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım 21:44 Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı 19:53 Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı 9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı! 3 şüpheli sorguda itiraf etti 19:27 9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı! 3 şüpheli sorguda itiraf etti
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor 17:33 FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 16:28 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi

Son Dakika Haberleri
18:50 Günay Musayeva, göğüs küçültme ameliyatı sonrası yeni fiziğiyle Paris Fashion Week'te gündem oldu
18:41 Cansız beden ihbarı için kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı
18:40 Daum, Stefan Kuntz'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Tam bir intihar görevi
18:21 Beşiktaşlı Batshuayi'yi üzdüler! İtalya, Uluslar Ligi'nde bronz madalya kazandı
17:50 43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini mest etti
17:49 "Ofsaytı kaldıracağız" diyen Mustafa Sarıgül'den bir vaat de muhtarlara geldi: Belediye başkanı gibi maaş alacaklar
17:32 FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor
17:25 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar
17:21 Lewis Hamilton'dan büyük isyan: Size dedim, beni rahat bırakın yarışı alabilirdik
17:20 Tepki toplayan yasak! Kadınların televizyonda pizza yemesini engellediler
Cinnet getiren şahıs dehşet saçtı! 2 bekçi pompalı tüfekle vuruldu Cinnet getiren şahıs dehşet saçtı! 2 bekçi pompalı tüfekle vuruldu         
00:23
İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu         
00:00
Gençler arasında çıkan Gençler arasında çıkan "yan baktın" kavgasında bir kişi kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti         
23:23
Cezaevi yılları sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız? Cezaevi yılları sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız?         
23:10
Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi         
21:18
Numan Kurtulmuş: Anketlerin hepsinde AK Parti birinci Numan Kurtulmuş: Anketlerin hepsinde AK Parti birinci         
19:48
43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini mest etti 43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini mest etti         
17:51
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı         
15:25
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
14:42
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde         
14:25
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
Trafik ışığında araçtan inip açıklama yaptı! Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş, Edis'in asistanı ile kameralara yakalandı Trafik ışığında araçtan inip açıklama yaptı! Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş, Edis'in asistanı ile kameralara yakalandı         
10:30
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 05:48:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'yı "yalancılıkla" suçladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement