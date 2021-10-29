Törene Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli , daire amirleri ve mahallesi sakinleri ile katledilen 5 vatandaşın yakınları katıldı. - ERZURUM

Erzurum 'un Pasinler ilçesi Çiçekli Mahallesinde 28 yıl önce teröristler tarafından katledilen 5 sivil vatandaş için mevlit okutuldu.

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