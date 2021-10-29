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Son dakika haberleri | Çiçekli katliamı şehitleri anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çiçekli katliamı şehitleri anıldı

29.10.2021 16:46
Son dakika haberleri | Çiçekli katliamı şehitleri anıldı

Son dakika gelişmesine göre Erzurum'un Pasinler ilçesi Çiçekli Mahallesinde 28 yıl önce teröristler tarafından katledilen 5 sivil vatandaş için mevlit okutuldu.

Erzurum'un Pasinler ilçesi Çiçekli Mahallesinde 28 yıl önce teröristler tarafından katledilen 5 sivil vatandaş için mevlit okutuldu.

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesinde 28 yıl önce, 30 Ekim 1993'te teröristler 5 kişiyi yaylım ateşine tutarak şehit etmişti. Katliamın yıl dönümü nedeniyle Çiçekli mahalle caminde mevlit okutuldu. Mevlit sonrası düzenlenen programla şehitler anıldı.

Törene Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, daire amirleri ve mahallesi sakinleri ile katledilen 5 vatandaşın yakınları katıldı. - ERZURUM

Son dakika haberleri | Çiçekli katliamı şehitleri anıldı

Pasinler, Erzurum, Şehit, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Çiçekli katliamı şehitleri anıldı - Son Dakika


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