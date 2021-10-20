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Son dakika haberleri | Cinsel tacizci 'kadın' kabusu oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cinsel tacizci 'kadın' kabusu oldu

20.10.2021 14:29
Son dakika haberleri | Cinsel tacizci 'kadın' kabusu oldu

Son dakika gelişmesine göre Cinsel tacizci 'kadın' kabusu oldu Adana'da 29 yaşındaki genç kız, Facebook'tan kadın profili ile kendisine ulaşarak cinsel tacizlerine maruz kaldığı gencin tutuklanmasını istedi V.T.

Cinsel tacizci 'kadın' kabusu oldu

Adana'da 29 yaşındaki genç kız, Facebook'tan kadın profili ile kendisine ulaşarak cinsel tacizlerine maruz kaldığı gencin tutuklanmasını istedi

V.T.: "İlla bize temas olması mı lazım, tecavüz mü etmesi lazım?"

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Facebook'tan kadın profili ile kendisine ulaşan tacizci, 29 yaşındaki genç kızın kabusu oldu.

Temmuz ayında sosyal medyadan aldığı cinsel içerikli taciz mesajları ile korku dolu günler yaşayan V.T polise giderek tek mağdurun kendisi olmadığını ve 9 kadının aynı kişi tarafından farklı dönemlerde taciz edildiğini öğrendi.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınları taciz ettiği iddia edilen E.B.T.yi gözaltına alarak dijital materyallerde yaptıkları incelemelerde kadınlara atılan mesajları ve kendine gönderilen mesajların belgelendiği ifade eden V.T. tacizcinin tutuklanmasını istiyor.

V.T, 24 Kasım'da görülecek olan duruşma öncesi tacizcinin hak ettiği cezayı almasını istediklerini ifade ederek, "Temmuz ayı başında benim Facebook hesabına kadın profili ile cinsel içerikli mesajlar geldi. Hesapları engelledikçe farklı profillerden eklemeye mesajlar atmaya devam etti. Bana cinsel içerikli videolarını atarak sürekli taciz etmeye başladı. Karakola şikayete gittim. Orada benimle birlikte başka şikayetçi olan bayanlar da olduğunu gördüm. Çok basit bir şekilde "size bir şey sorabilir miyim?" diye başladı. Orada benimle birlikte başka bir mağdur ismini vermesi üzerine onun üzerine gidildi. Cep telefonu ile bize yolladığı içerikler tespit edildi. Gözaltına alındı tutuklandı. Bizler koruma kararı aldık. Ama hapse girip çıktı, yeniden bu koruma kararını ihlal etti. Bunu bu kez mahkeme reddetti. Telefonda içerikler incelendi savcılıktan aldığımız bilgiye göre bu kişinin olduğu ispatlandı. Ama bu kişi, savcıya gitsenize bir şey olmayacak diyor. İlla bize temas olması mı lazım, tecavüz mü etmesi lazım? Bu kişi ceza almazsa bunun devamı gelecek" dedi.

Mağdur V.D tacize uğradığını iddia ettiği kişinin 9 ayrı taciz dosyası olduğunu, ilk tacizinin 2015 yılında olmak üzere kadınları açık alanda elle tacizi başta olmak üzere 9 ayrı davasının bulunduğunu söyledi.

Münir Karaloğlu, Facebook, Taciz, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Cinsel tacizci 'kadın' kabusu oldu - Son Dakika


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