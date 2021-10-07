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Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi "Annem" notuyla paylaştı - Son Dakika

Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi "Annem" notuyla paylaştı

07.10.2021 21:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıl dönümünü yıllar önceki birlikte çekildikleri fotoğrafla andı. Erdoğan, arşivinden çıkardığı fotoğrafı "Annem" notuyla paylaşması görenleri duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın 10. ölüm yıl dönümü dolayısıyla birlikte çekildikleri ve daha önce hiç paylaşılmamış bir fotoğrafını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

"ANNEM" NOTU DUYGULANDIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından annesi Tenzile Erdoğan ile çekilen bir fotoğrafını "Annem" mesajıyla paylaştı. Erdoğan'ın annesiyle yıllar önce çekildiği fotoğrafı görenler, oldukça duygulandı.

Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi 'Annem' notuyla paylaştı

10 YIL ÖNCE HAYATA GÖZLERİNİ YUMMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de yaşamını yitirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım
Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi Annem notuyla paylaştı

Recep Tayyip Erdoğan, Tenzile Erdoğan, cumhurbaşkanı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi 'Annem' notuyla paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandırdı! Arşivinden çıkardığı kareyi "Annem" notuyla paylaştı - Son Dakika
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