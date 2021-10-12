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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sınır ötesi" açıklamalarına vatandaş desteği - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sınır ötesi" açıklamalarına vatandaş desteği

12.10.2021 13:45
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarının temizlenmesine yönelik açıklamalarına Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa sınırında yaşayan vatandaşlardan destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarının temizlenmesine yönelik açıklamalarına Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa sınırında yaşayan vatandaşlardan destek geldi.

Terör örgütleri DEAŞ ve YPG/ PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden yapılan saldırılarda gerek yakınlarını kaybeden gerekse evleri, iş yerleri ve araçları zarar gören Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis sınırında yaşayan vatandaşlar, Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla nefes aldı.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği başarılı harekatlarla Türkiye-Suriye sınırından uzaklaştırılan terör örgütleri, savaşın devam ettiği Suriye'nin iç kesimlerindeki bölgelerde işgale devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'de 2 polisin şehit edildiği son saldırının ardından yaptığı, "Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız." açıklamaya Suriye sınırında yaşayan vatandaşlardan destek geldi.

"Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin yanındayız"

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye tarafından 2012 yılında terör örgütlerince atılan havan topu ve mermiler sonucu 3 kızı ve eşini kaybeden Ömer Timuçin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütüne yönelik açıklamasına sevindiklerini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarında çok haklı olduğunu ve hem şehit eşi hem de şehit babası olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini anlatan Timuçin, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız çok haklı, ülkemize yönelik saldırılardan vatandaşlarımız etkileniyor. Bir an önce terör örgütünün bölgeden çıkartılmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin yanındayız. Ne gerekiyorsa yapılsın, canımızla kanımızla hazırız yanlarındayız. Ben 2012 yılında eşimi ve üç çocuğumu kaybettim. Saldırılardan benim gibi binlerce insan etkilendi. Devletimiz kendi imkanlarıyla gerekeni yapacak güçtedir. Sürekli saldırılarda polisimiz, askerimiz, vatandaşımız şehit düşüyor, bunlara artık son verilmesini bekliyoruz."

Akçakaleli Mehmet Ergüven ise Suriye sınırında yaşayan bir vatandaş olarak daha önce de bu sıkıntıları yaşadıklarını anımsattı.

Sınıra yakın bu bölgelerden terörün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla temizlendiğini aktaran Ergüven, "Ama diğer bölgelerde yine terör örgütü saldırmaya devam ediyor. En son yine iki polisimiz şehit oldu. Cumhurbaşkanımızın açıklamasına sevindik, arkasındayız ve müdahale edilmesini istiyoruz. Bize düşen bir görev varsa biz hazırız. Görev verilirse gitmeye hazırız. Bir an evvel bölgenin temizlenmesini istiyoruz ve destekliyoruz." diye konuştu.

Gaziantep hattı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde dün terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden atılan mühimmatın evine isabet ettiği Ali Sırtlan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın sınırda olduğu müddetçe kendilerinin rahat edemeyeceğine inandığını aktaran Sırtlan, şöyle konuştu:

"Terör örgütü yanı başımızda 10 yıldır var ve bizi çok ciddi rahatsız ediyor. Taciz ateşleri açıyor. Dün benim evime roket atıldı. Eşim, kızım ve ben kendimizi zor dışarı attık. Daha önce Cerablus'ta DEAŞ terör örgütü vardı. Sağ olsun devletimiz operasyon düzenledi ve orayı temizledi. Şu an orayla hiçbir sıkıntımız yok. Ama 10 yıldır bu PKK/YPG yüzünden geceleri rahat uyuyamıyoruz. Damda, bahçede oturamıyoruz. Devletimiz nasıl Cerablus'a operasyon düzenledi ve terör örgütü DEAŞ'ı oradan temizlediyse bizi PKK terör örgütünden de kurtarmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız dün açıklama yaptı. O an izliyorduk ve çok sevindik, operasyon sinyali verdi. Bardağın taştığını söyledi. Bizi bu terör örgütünden kurtarsın, biz de rahat nefes alalım."

Mustafa Gören ise Karkamış'ın Cerablus'un karşısında bulunduğunu, bu nedenle de yıllarca terör örgütlerinin yanı başında yaşamaya çalıştıklarını ifade etti.

Gören, 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus'un terör örgütü DEAŞ'ten temizlendiğini ve bölgenin huzura kavuştuğunu anımsatarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını dikkatle izledim. Fırat'ın batısı olan Cerablus'u askerlerimiz terörden temizledi. Eğer Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği yerleri de temizlerse sevgiyle yaşarız. O bölgenin terörden temizlenmesi için askerlerimizin oraya girmesini istiyorum. Hiç olmazsa şehitlerimiz olmaz. Analarımız ağlamaz ve terör denilen lanet kalmaz etrafımızda."

Kilisli Mehmet Kuş ise terörün bir an önce bitmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve devletin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Kilisliler olarak daha önce bunun mağduriyetini yaşadıklarını ve hiçbir zaman memleketlerini terk etmediklerini vurgulayan Kuş, "Dün iki ocağa şehit ateşi düştü. Artık şehit vermek istemiyoruz. Suriye'deki terörün bir an önce bitmesini istiyoruz. Tır şoförlüğü yaptığım için sürekli Suriye'ye malzeme götürüyorum. Orada her an her şey olabiliyor. Çünkü orada bir devlet yok." dedi.

Kilis'te yaşayan Vahit Doğan da Mehmetçiğin sınır ötesinde yürüttüğü ve yürüteceği operasyonlara her zaman destek verdiklerini belirtti.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla sağlanan huzur ortamının yeni bir harekatla taçlanmasını isteyen Doğan, "Kilis'e düşen roketler sonucu şehit olan arkadaşlarımız olmuştu. Sınırımızın bir an önce terörden temizlenmesi lazımdı ve çok şükür Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla devletimiz sınırımızda terörü temizlemişti. Her zaman da devletimizin yanındayız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır ötesi açıklamalarına vatandaş desteği
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır ötesi açıklamalarına vatandaş desteği
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır ötesi açıklamalarına vatandaş desteği
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır ötesi açıklamalarına vatandaş desteği

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Suriye, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sınır ötesi' açıklamalarına vatandaş desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sınır ötesi" açıklamalarına vatandaş desteği - Son Dakika
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