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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'daki laboratuvarın açılışını online yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'daki laboratuvarın açılışını online yaptı

11.10.2021 17:52

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'daki laboratuvarın açılışını online yaptı Türkiye'de 50 Araştırma-Geliştirme laboratuvarından birine sahip olan Samsun Atakum Mesleki ve Tekniki Lisesindeki Kalite Kontrol Analiz Laboratuvarının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'daki laboratuvarın açılışını online yaptı

SAMSUN - Türkiye'de 50 Araştırma-Geliştirme laboratuvarından birine sahip olan Samsun Atakum Mesleki ve Tekniki Lisesindeki Kalite Kontrol Analiz Laboratuvarının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online olarak katılımıyla yapıldı.

Pandemi döneminde ürettiği dezenfektan ve hijyen malzemeleriyle kimya alanında öncü okul olma yolunda ilerleyen Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bu kez de Türkiye'de kimya alanında okul içinde tek olan Kalite Kontrol Analiz Laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'de eş zamanlı açılan 50 AR-GE sınıfından biri olan laboratuvarın açılışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan online olarak katıldı. Erdoğan'ın talimat vermesiyle sınıf içerisinde kurdeleler kesildi.

"Öğrencilerimiz bu laboratuvarda kalite kontrolü ve analiz yapacaklar"

Okul Müdürü Melek Çelebi, "Şu anda burada Türkiye'de 1000 okul projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar ve destekler sonlandı. Bu 50 AR-GE merkezinin açılışı programıdır. Biz de bu 50 AR-GE'den biriyiz. Şu an buradaki laboratuvarda epeyce bir ilerleme kaydettik. Bakanlığımızın destekleriyle kalite kontrol analiz akredite noktasına gelecek şekilde çalışmalarımızı hızlandırdık. Yapmış olduğumuz çalışmalarda dezenfektanla ilgili biyosidal yönetmeliğine göre Sağlık Bakanlığından ilk 'ulur'u biz aldık. Öğrencilerimiz bu laboratuvarda kalite kontrolü ve analiz yapacaklar. Kimya teknolojisi alanının bir laboratuvarıdır" dedi.

"Yerli ve milli sanayinin desteklenmesinde gayret edecek"

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik ise "Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz Türkiye genelindeki 50 okuldan bir tanesidir. Karadeniz'deki tek okuldur. Öncelikle kimya alanındaki kurulan kimya laboratuvarla beraber şehrimize hizmet edecek. Daha sonra üreteceği projelerle yerli ve milli sanayinin desteklenmesine gayret edecek. Okulumuzun AR-GE okulu olmasında emeği geçen bütün yetkililere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle açılan laboratuvarda dijital ve normal büret, mikroskoplar, sterilazatör cihazı, çalkalama su banyosu, viskozimetre, UV vis spektrometre, santrifij cihazı gibi birçok cihaz bulunuyor.

Okuldaki açılışa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Arslan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Altan Kalkın, Atakum İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hayrettin Tekim ve öğrenciler katıldı.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'daki laboratuvarın açılışını online yaptı
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'daki laboratuvarın açılışını online yaptı
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'daki laboratuvarın açılışını online yaptı
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'daki laboratuvarın açılışını online yaptı

Recep Tayyip Erdoğan, Araştırma Geliştirme, Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'daki laboratuvarın açılışını online yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'daki laboratuvarın açılışını online yaptı - Son Dakika
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