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Son dakika haberleri... DEAŞ'lı teröristler Haseke'de tutuldukları hapishanede isyan çıkardı - Son Dakika

Son dakika haberleri... DEAŞ'lı teröristler Haseke'de tutuldukları hapishanede isyan çıkardı

28.10.2021 10:08
Son dakika haberleri... DEAŞ'lı teröristler Haseke'de tutuldukları hapishanede isyan çıkardı

Bir son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde, terör örgütü DEAŞ'a mensup yabancı uyruklu savaşçıların tutulduğu Sanayi Hapishanesinde isyan çıktı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki Haseke ilinde, terör örgütü DEAŞ'a mensup yabancı uyruklu savaşçıların tutulduğu Sanayi Hapishanesinde isyan çıktı.

Haseke'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre DEAŞ'lı teröristler, Haseke'nin güneyinde terör örgütü YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesinde, maruz kaldıkları kötü muamele nedeniyle dün gece geç saatlerde isyan çıkardı.

Terör örgütü YPG/PKK isyanı bastırmak için hapishanesinin çevresine destek sevkiyatı yaptı.

ABD helikopterleri, isyanı bastırmak için karadan operasyon düzenleyen YPG/PKK'lı teröristlere aydınlatıcı fişekler atarak havadan destek verdi.

Sanayi Hapishanesinde 54 ülkeden yaklaşık 5 bin DEAŞ'lı bulunuyor.

Buradaki DEAŞ'lı teröristler, olumsuz yaşam koşulları yüzünden geçen yıl mart ve eylül aylarında ve bu yıl haziran ayında da isyan çıkarmıştı.

Terör, İsyan, DEAŞ, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... DEAŞ'lı teröristler Haseke'de tutuldukları hapishanede isyan çıkardı - Son Dakika


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