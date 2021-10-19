Üye Girişi
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TRT World Forum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TRT World Forum'da konuştu Açıklaması

19.10.2021 16:19
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TRT World Forum'da konuştu Açıklaması

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin sert gücünü yalnızca tüm seçenekler tükendiğinde diplomasiyi başlatmak için kullandığını belirterek "Suriye ve Libya'daki varlığımız, sahada istikrarı sağlamış, düzensiz göçü ve terörü önlemiş ve diplomasinin önünü açmıştır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin sert gücünü yalnızca tüm seçenekler tükendiğinde diplomasiyi başlatmak için kullandığını belirterek "Suriye ve Libya'daki varlığımız, sahada istikrarı sağlamış, düzensiz göçü ve terörü önlemiş ve diplomasinin önünü açmıştır." dedi.

Çavuşoğlu, geçen yıl gibi bu yıl da çevrim içi düzenlenen TRT World Forum'a, görüntülü mesajla katıldı.

Bu yılın teması olan "Güç ve Paradoks" ile "Büyük Strateji"nin güncel konularla ilgili olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Büyük Strateji'nin tanımı gücün sadece tek yönünün, yani sert gücün ötesinde diplomatik, ekonomik ve hatta kültürel güç gibi farklı unsurları da içerecek şekilde genişlemektedir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, belirli bir güce sahip olmadan belirli hedeflere ulaşmanın zor olduğuna işaret ederek "Son 20 yılda artan ulusal gücümüz olmasaydı, bölgesel bir oyuncu ve dünya çapında saygı gören bir aktör olmak imkansız olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Korkudan duyulan saygının sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, çekim gücüyle kazanılan saygının uzun ömürlü olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin güç anlayışının sert gücü merkeze almadığını belirterek "İş birliği, dayanışma ve adalet, kendi kimliğimizin ve medeniyetimizin vazgeçilmez parçalarıdır. Ecdadımız adaletle yönetmiş, kalpleri ve zihinleri kazanarak saygı kazanmıştır. Bu nedenle bizim anlayışımıza göre güç, merhametli, akıllı ve meşru olmalıdır." dedi.

Gücün merhametli olması ifadesini detaylandıran Çavuşoğlu, "Ne kadar güçlüysen o kadar sorumlu olmalısın. Biz bu yüzden insani olarak tanımlıyoruz. Bu yüzden biz insani yardım konusunda en büyük olmasa da en cömert ülkeyiz." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, akıllı gücün kullanıldığına da dikkati çekerek "Yumuşak ve sert güç unsurlarını akıllı bir şekilde birleştiriyoruz. Dış politikamızı da bu yüzden girişimci olarak tanımlıyoruz. Çünkü zorluklara cevap verebilmek için reaktif değil, proaktif bir dış politika gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

" Doğu Akdeniz'de meşru haklarımızın pazarlık konusu olmadığını ortaya koymak için harekete geçtik"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Somali'den Afganistan'a kadar çözümün bir parçası olduğunun altını çizerken sert gücün ise yalnızca tüm seçenekler tükendiğinde, diyalog ve diplomasiyi başlatmak için kullanıldığını belirtti.

Türkiye'nin donmuş ihtilafları çözmek, gerilimi azaltmak ve ulusal çıkarları korumak için bu yönteme başvurduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Suriye ve Libya'daki varlığımız, sahada istikrarı sağlamış, düzensiz göçü ve terörü önlemiş ve diplomasinin önünü açmıştır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'da da 20 yıl boyunca ülkenin istikrarına ve kapasite inşaatına yardımcı olduklarını anlatarak Türkiye'nin Afganistan'daki varlığının doğru mesajlar vermeyi sağladığını dile getirdi.

Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı Vatan Muharebesinde de Türkiye'nin kardeşleri yanında durduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ancak silahlı çatışmalar sona erdiğinde de kalıcı barışı sağlamak için fikirler geliştirdik. Doğu Akdeniz'de egemenliğimizin ve meşru haklarımızın pazarlık konusu olmadığını açıkça ortaya koymak için harekete geçtik. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kapsayıcı bir Doğu Akdeniz Konferansı çağrısında bulundu."

Bakan Çavuşoğlu, gücün adil ve meşru olması gerektiğine de değinerek, gücün daha büyük amaçlara ulaşmak için bir araç olması gerektiğini söyledi.

Bu nedenle Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda daha adil bir dünya çağrısı yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bugün artık başkalarının acılarına karşı kayıtsız değiliz. Daha adil bir dünya için çalışmak sadece ahlaki bir yükümlülük değil, daha güvenli ve istikrarlı bir dünya için bir zorunluluktur." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye, gücü iyilik için kullanacak bir uluslararası sistemi teşvik ediyor"

Dünyanın daha da ayrışmış durumda olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, buna rağmen insanlar ve küresel ekonominin, birbirine hiç olmadığı kadar bağlı olduğunu ifade etti.

Bu durumun bir çelişki olmasının yanında, uluslararası diplomatik aktörler için bir fırsat sunduğunu da belirten Çavuşoğlu, "Bu siyasi parçalanmayı düzeltmek için ekonomik ve sosyal bağlılığımızdan kullanabiliriz. Bu daha adil bir dünya vizyonumuzun bir parçası, insani ve girişimci dış politikamızın bir hedefidir. Bu nedenle Türkiye, gücü iyilik için kullanacak, etkin birçok taraflılığı ve kurallara dayalı bir uluslararası sitemi teşvik etmektedir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, iklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm ve artan eşitsizlikler gibi küresel konulara toplu müdahalenin şart olduğunu da belirterek yükün paylaşılması ve sorumlu hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

TRT World Forum'un başarılı bir dış politika için birçok paydaşın katılmasını sağladığı bakımından önemli olduğunu vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, farklı bakış açıları ve yaklaşımlar için Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) da başlatıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, ADF'nin Mart 2022'de yapılacağını sözlerine ekledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TRT World Forum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı 16:37 Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı Kuş gözlemcileri çok heyecanlandı! Türkiye'de ilk defa Sibirya suçulluğu görüldü 16:29 Kuş gözlemcileri çok heyecanlandı! Türkiye'de ilk defa Sibirya suçulluğu görüldü 16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı
Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? 15:49 Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti 15:26 Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz hayatını kaybetti Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL 15:06 Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL
İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler 14:35 İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi 14:07 İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi

Son Dakika Haberleri
16:42 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak
16:37 Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı
16:29 Kuş gözlemcileri çok heyecanlandı! Türkiye'de ilk defa Sibirya suçulluğu görüldü
16:21 Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay! Mezarlıktaki çantanın içerisinde ölü bir bebek bulundu
16:04 Kamyonetin çarptığı kadın, hiç bir sürücünün dikkatini çekmedi! Bu pervasızlık şaşkınlık yarattı
16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı
15:49 Kırkayak tarafından testislerinden ısırıldı! Zavallı adam mosmor şekilde hastaneye kaldırıldı
15:49 Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?
15:47 Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım
15:25 Son dakika! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak         
16:43
Ebrar Karakurt içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil Ebrar Karakurt içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil         
16:33
Üreticiler isyanda! Üzüm tarlada 2 lira, markette 10 lira Üreticiler isyanda! Üzüm tarlada 2 lira, markette 10 lira         
16:17
Köy muhtarı Recep Dal yaptıklarıyla takdir topladı! Köyüne 3 milyon liralık hizmet kazandırdı Köy muhtarı Recep Dal yaptıklarıyla takdir topladı! Köyüne 3 milyon liralık hizmet kazandırdı         
15:58
Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım         
15:48
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dota 2 The International şampiyonu Team Spirit'in galibiyetini kutladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dota 2 The International şampiyonu Team Spirit'in galibiyetini kutladı         
14:36
Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak         
14:15
16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş         
13:47
Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı         
13:41
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor         
13:34
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 16:49:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TRT World Forum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement