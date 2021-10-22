Son dakika haberleri... Diyadin'de okul önlerindeki yollara "Önce Yaya" görseli çizildi

Son dakika haberi: Ağrı'nın Diyadin ilçesinde trafik denetimi yapan jandarma ekipleri, okul önlerinden geçen yollarda "Önce Yaya" görseli çizdi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde trafik denetimi yapan jandarma ekipleri, okul önlerinden geçen yollarda "Önce Yaya" görseli çizdi. İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, ilçe genelinde eğitim kurumlarının önünden ve çevresinden geçen yollarda 30 kilometre hız sınırlaması uygulaması kararı alınmasının ardından çalışma başlattı. 2021-2023 Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Diyadin'de kaymakamlık ve diğer paydaş kurumların desteğiyle trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla yapılan çalışmayla, söz konusu bölgelere 30 kilometre hız sınırlama, okul geçidi ve trafik işaret levhaları yerleştirildi Okulların yakınından geçen yollara da "Önce Yaya" görseli çizen jandarma ekipleri, il genelindeki sorumluluk alanlarında yer alan köylerde de benzer çalışmalar yapıyor.

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