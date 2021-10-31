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Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

31.10.2021 14:41

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 790'ıncı gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını söyledi.

Evlatlarının ellerinden alındığını ifade eden Elhaman, "Doğru yoldayız. Evladımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. Oğlum Bayram gel, burada güçlü devletimiz var. Kaçıp, gelin." dedi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek, 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşhat için eylem yapan Necibe Çiftçi de çocuğuna kavuşmak istediğini belirtti.

Çiftçi, "İçimiz yanıyor, içimiz parçalanıyor. Duygularımız çocuklarımızla beraber. Çocuklarımız rüyalarımıza giriyor." diye konuştu.

Oğluna seslenen Çiftçi, "Oğlum Roşhat ya öleceksin ya da döneceksin, yeter artık dön." ifadesini kullandı.

Diyarbakır annelerinden çocuklarına teslim ol çağrısı
Diyarbakır annelerinden çocuklarına teslim ol çağrısı
Diyarbakır annelerinden çocuklarına teslim ol çağrısı
Diyarbakır annelerinden çocuklarına teslim ol çağrısı

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı - Son Dakika
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