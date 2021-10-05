Diyarbakır'da filmleri aratmayan kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika

Diyarbakır'da filmleri aratmayan kedi kurtarma operasyonu

İş makinesiyle yapılan çalışa sonucunda kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı, vatandaşlar ekipleri alkışladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kanalizasyona düşen yavru kedi, düştüğü yer derin olunca bir türlü kurtarılamazken, vatandaşların haber vermesi üzerine Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla olay yerine gelen iş makinesi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin nefes kesen, uzun süreli mücadelesiyle çıkarıldı. Vatandaşlar ekiplere alkışla teşekkür ederek, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde uzun süre konuşulacak bir kedi kurtarma mücadelesi yaşandı.

Kaynartepe Mahallesi 201.sokaktabulunan logardan kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar önce kendi çabalarıyla kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdiler. Ancak itfaiye ekipleri de kedinin logarın derin bölgesinde sıkışması nedeniyle başarılı olamadı. Bunun üzerine bir vatandaş durumu Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na iletti.

Bağlar belediye iş makinesiyle, büyükşehir belediyesi itfaiye ekibiyle destek verdi

Kanalizasyona düşen ve tüm çabalara rağmen çıkarılmayan yavru kedi, Bağlar İlçe Belediyesi'ne ait iş makinesi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek birlikte yaptıkları çalışma sonucundan kurtarılarak yaşama döndürüldü.

Vatandaşlar ekiplere destek oldular

Olayı yakından takip ederek ekiplere destek olan vatandaşlar ise kurtarma operasyonunu nefes nefese izlerken, kedinin kurtarılması esnasında alkışlayarak hem itfaiye ekiplerine hem de Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

"Bir canın kurtulmasına vesile olduğumuz için mutluyuz"

Durumu anbe an takip eden Başkan Beyoğlu da bir canı kurtarmanın önemine dikkat çekerek, "Hayvanlar Allah'ın sessiz kulları olup bizler onlardan sorumluyuz. Güzel bir olaya vesile olduğumuz için mutluyuz. Hassasiyetlerinden ötürü tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.