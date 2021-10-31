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ELAZIĞ'DA 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

ELAZIĞ'DA 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

31.10.2021 23:07

ELAZIĞ'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın girişinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntüleri incelemeye alan polis, kavgaya karıştıktan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ELAZIĞ'DA 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA
ELAZIĞ'DA 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA
ELAZIĞ'DA 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA
ELAZIĞ'DA 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA
ELAZIĞ'DA 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA
ELAZIĞ'DA 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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