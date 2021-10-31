ELAZIĞ'DA 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

ELAZIĞ'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın girişinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntüleri incelemeye alan polis, kavgaya karıştıktan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.