Son dakika haberleri! Elazığ'da "En iyi narkotik polisi anne" ve "KADES" uygulaması tanıtıldı - Son Dakika

Elazığ'da kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Kadın Acil Destek İhbar Sistemi" (KADES) uygulaması tanıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte farklı noktalarda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES uygulaması ile uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında kadınlara yönelik faaliyet gerçekleştirdi.

Ekipler, toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla broşür dağıtarak bilgilendirmede bulundu, kadınların cep telefonuna uygulamayı yüklemesine yardımcı oldu.

Çalışmanın sürdürüleceği bildirildi.