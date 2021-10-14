Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Karakoçan ilçesinde ikamet eden L.D. isimli şüphelide ruhsatsız silah olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, şüpheli L.D.'nin evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada 2 adet kullanılmış metamfetamin içme aparatı, 3 adet uyuşturucu madde kullanmak için yapılmış kova düzeneği, 1 adet ruhsatsız seri numarası ve markası olmayan pompalı tüfek, 2 adet av bıçağı, 19 adet Züber marka dolu tüfek kartuşu ve 2 adet sarı renkli Slug marka domuz fişeği ele geçirildi.

Operasyonda malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ