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Son dakika haberleri: Enerji Bakanı Dönmez fiyat artışlarına değindi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Enerji Bakanı Dönmez fiyat artışlarına değindi

09.10.2021 16:37

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında yılbaşından bu yana doğal gazda yüzde 18, elektrikte ise yüzde 21'lik bir artış yapıldığını hatırlatarak, doğal gaz ve elektrik faturalarının yarısını devletin destekleyerek karşıladığını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında yılbaşından bu yana doğal gazda yüzde 18, elektrikte ise yüzde 21'lik bir artış yapıldığını hatırlatarak, doğal gaz ve elektrik faturalarının yarısını devletin destekleyerek karşıladığını ifade etti. Bakan Dönmez şunları söyledi:

GRAFİK- "Doğal gazda ilk 6 ayda yüzde 6 yapılmıştı. Temmuz'da yüzde 12'lik bir artış oldu. Toplamda yüzde 18'lik bir artış var. Elektrik tarafına gelindiğinde Ocak'ta yüzde 6 fiyat artışı olmuştu. Temmuz'da da yüzde 15'lik bir fiyat artışı oldu. Toplamda yüzde 21'lik bir fiyat artışı var. Aslında biz gerçekleşen maliyetlerin hepsini, özellikle hane halkına, küçük tüketiciye ve esnafa yansıtmıyoruz. Bu doğal gaz ve elektrikte neredeyse yarı yarıya yakındır. Başka bir ifadeyle aslında faturanın yarısını devlet karşılıyor. Bir fedakarlık yapıyoruz."

Bakan Dönmez, petrol ürünlerinde meydana gelen fiyat artışlarının pompaya yansımaması için devletin 52 milyar liralık fedakarlık yaptığını kaydetti.

GRAFİK- "Akaryakıt ve petrol ürünlerinde meydana gelen fiyat artışlarını doğrudan pompaya yansımaması için bir mekanizma geliştirildi. Orada devlet aslında vergi gelirlerinden fedakarlık yaptı. Sadece bu yıl için söyleyeyim bu fedakarlığı, 52 milyar liradır. Yani ÖTV'den tahsil etmesi gereken geliri vatandaşa bırakmış olduk. Önemli bir tutar. Belki yıl sonuna kadar bu rakam daha da artacaktır. Eşel Mobil Sistemi hala yürürlükte tabii. Bu kapsamda vatandaşımızı desteklemeye devam edeceğiz." Bakan Dönmez, Sakarya Gaz Sahası yakınlarında keşif amaçlı sondaj yapılacağını da müjdeledi.

GRAFİK- "Bu yıl sonu veya yılbaşında Sakarya Gaz Sahası'nın hemen yanında bir başka sahada keşif amaçlı sondajımız olacak. 2022 başında öyle bir planlamamız söz konusu. Biz o sahadan ümitliyiz. Açtığımız her kuyuda ilk açıkladığımız rakamı teyit eden jeolojik bilgilere ulaşıyoruz"

Son dakika haberleri: Enerji Bakanı Dönmez fiyat artışlarına değindi
Son dakika haberleri: Enerji Bakanı Dönmez fiyat artışlarına değindi
Son dakika haberleri: Enerji Bakanı Dönmez fiyat artışlarına değindi
Son dakika haberleri: Enerji Bakanı Dönmez fiyat artışlarına değindi

Fatih Dönmez, Doğalgaz, Enerji, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Enerji Bakanı Dönmez fiyat artışlarına değindi - Son Dakika


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