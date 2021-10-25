Son dakika haberleri! Ergani Belediyesinin ilçeye kazandırdığı park ve çocuk oyun alanının açılışı yapıldı - Son Dakika

Ergani Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan park ve çocuk oyun alanı hizmete açıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatı ile Şirinevler Mahallesinde 300 metrekarelik alanda park ve çocuk oyun alanı yapıldı.

Açılışa katılan Kaymakam Karaaslan, mahallelerde çocuklar için bir eğlence ortamı oluşturmanın yanı sıra, onlara sosyalleşme ve sportif aktivite yapma imkanı sağlamak istediklerini belirterek, bu parkta çocukların gönüllerince eğlenmesini dilediğini belirtti.

Çocuklar da park için Karaaslan'a teşekkür etti.

Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.