Son dakika haberleri: Erzincan'da şehit düşen asker dualarla memleketi Erzurum'a uğurlandı - Son Dakika

Düzenlenen törene, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun , 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk , Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt , siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze, Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından okunan duanın ardından askeri helikopterle memleketi Erzurum'a uğurlandı.

ERZİNCAN - Erzincan- Tunceli kırsalında devam eden terör operasyonunda bugün sabah saatlerinde ağır yaralı olarak Erzincan'daki hastaneye helikopterle kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit düştü. Şehit askerin cenazesi Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda düzenlenen törenle dualar eşliğinde memleketi Erzurum'a uğurlandı.

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