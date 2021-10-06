Polislerce kimlik tespiti yapılan düzensiz göçmenler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Göçmen kaçakçılığı olaylarına ilişkin yakalananlardan 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 37'si ise serbest bırakıldı.

Kentte 2021 yılının 9 ayında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 393'ü Afganistan , 43'ü Pakistan , 40'ı da çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşan 476 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı olaylarına karıştıkları öne sürülen 55 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan 'da bu yıl polislerce 476 düzensiz göçmen yakalandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Erzincan polisi bu yıl 476 düzensiz göçmen yakaladı - Son Dakika

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