Erzurum'da çeşitli iş yerleri ve resmi kurumlara ait alanlardan çalınan malzemelerin bulunması ve hırsızlık zanlılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte farklı tarihlerde yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucu, çalınan malzemelerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ekipleri çalıntı malların, merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent OSB Sanayi Hurdacılar Sitesi'ne satıldığını belirlemesi üzerine iş yerlerine eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Operasyonda çalıntı olduğu tespit edilen musluk, batarya ve inşaat malzemeleri ile ikametlere ait su sayaçlarının yanı sıra, yer altı kabloları, birer ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Suç eşyasının satın alınması ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı.