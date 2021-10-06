Son dakika haberleri! Esenyurt'ta çatı katı dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu arada daire sakinlerinin yakınları, yangının şarja takılan cep telefonunun patlamasıyla çıktığını iddia etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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