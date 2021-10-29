ESENYURT'TA YANGIN ÇIKAN FABRİKADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR - Son Dakika

ESENYURT'ta 2 katlı ambalaj fabrikasında çıkan yangında bir işçi yaşamını yitirdi. Yangın kontrol altına alınırken, hasar oluşan binadaki çalışmalar devam ediyor

Esenyurt, Osmangazi Mahallesi, Ziya Gökalp caddesinde bulunan 6 bin 500 metrekarelik 2 katlı ambalaj fabrikasında dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan işçilerden Enes Burak hayatını kaybetti. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına 3 koldan müdahale ederken, yan taraftaki fabrikaya sıçrayan alevler söndürüldü. Fabrikada büyük çapta hasar oluşurken, çalışmalar devam ediyor.

Yangında yaşamını yitiren Enes Burak'ın arkadaşı Ersin Palavar, "Arkadaşlar çay molasından çıktığı sırada bir koku geliyor. Bir arkadaşımız, 'Yangın var' diyor. İşçiler kendini atıyor. Panik atak yapınca geri dönüyor. Çatı olduğu gibi çöküyor. Geri dönüyor. Arka tarafta sıkışıyor. Kimse çıkaramadı. İçeri de giremedi. Çok zor bir durum. Daha 23-24 yaşında. Annesi, babası ve ailesine Allah sabır versin" dedi.