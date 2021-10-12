Son dakika haberleri: Eski Mossad Başkanı İran'ın nükleer silah elde etmeye yakın olmadığını söyledi - Son Dakika

İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı Yossi Cohen, Tel Aviv hükümetinin iddiasının aksine İran'ın nükleer silah elde etmeye yakın olmadığını belirtti.

Jerusalem Post gazetesinin düzenlediği konferansta konuşan Cohen, İran'ın nükleer programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran ile yapılması planlanan olası nükleer anlaşmanın "tamamen yenilenmesi" gerektiğini söyleyen Cohen, aksi halde İran'ın bugünkünden daha fazla nükleer kapasiteye sahip olacağını ileri sürdü.

Tahran yönetiminin nükleer çalışmalarına ilişkin soruya Cohen, "İran'ın bugüne kadar nükleer silah edinmeye yakın bile olmadığını düşünüyorum. Bu, dünyadaki bazı güçlerin uzun süredir devam eden çabalarından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Geçmişe oranla Tahran'a dış desteğini azaldığını savunan Cohen, İran'ın pozisyonun daha da zayıfladığını öne sürdü.

Cohen, İran'ın nükleer silah elde etmesi halinde İsrail'in bunu kendi başına engellemeye muktedir olması gerektiğini sözlerine ekledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ağustos başında yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmasına 10 hafta uzaklıkta olduğunu iddia etmişti.