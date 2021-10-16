Üye Girişi
Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Otomobille tır çarpıştı, emekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlu öldü - Son Dakika

Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Otomobille tır çarpıştı, emekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlu öldü

16.10.2021 23:01

Son dakika haberleri... Eskişehir'de otomobille tırın çarpışması sonucu emekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlu hayatını kaybetti.

Eskişehir'de otomobille tırın çarpışması sonucu emekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlu hayatını kaybetti.

Hasan Çevik (59) idaresindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil, Eskişehir- Ankara kara yolunun 16. kilometresinde Cengiz Alav'ın kullandığı 06 DS 5256 plakalı tırla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ile oğlu Ahmet Buğra Çevik (18), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Emekli birinci sınıf emniyet müdürü olduğu öğrenilen sürücü Çevik ile oğlunun cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaza yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Ulaşıma kapanan Eskişehir-Ankara kara yolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kütahya Valisi Çelik'ten taziye mesajı

Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medyadan Çevik ve oğlu için taziye mesajı yayımladı.

Vali Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kütahya'mızda 3 yıl başarıyla emniyet müdürlüğü yapan Hasan Çevik ile oğlu Buğra'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müdürümüze ve Buğra'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, bütün emniyet teşkilatına sabır ve başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Otomobille tır çarpıştı, emekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlu öldü
Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Otomobille tır çarpıştı, emekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlu öldü
Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Otomobille tır çarpıştı, emekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlu öldü
Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Otomobille tır çarpıştı, emekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlu öldü
Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Otomobille tır çarpıştı, emekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlu öldü
Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Otomobille tır çarpıştı, emekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlu öldü
Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Otomobille tır çarpıştı, emekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlu öldü
Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Otomobille tır çarpıştı, emekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlu öldü
Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Otomobille tır çarpıştı, emekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlu öldü

Hasan Çevik, Eskişehir, Kütahya, Emekli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Otomobille tır çarpıştı, emekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlu öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lazio-Inter maçında ortalık savaş alanına döndü! Yıldız futbolcular yaka paça kavga etti 22:26 Lazio-Inter maçında ortalık savaş alanına döndü! Yıldız futbolcular yaka paça kavga etti Vatandaşa çarptığını söyleyen makinistin ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Tren rayları didik didik arandı 22:01 Vatandaşa çarptığını söyleyen makinistin ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Tren rayları didik didik arandı Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli sağanak uyarısı! 100 kilogram yağış düşecek, sel riskine dikkat 21:35 Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli sağanak uyarısı! 100 kilogram yağış düşecek, sel riskine dikkat
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var 21:01 Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı 20:19 Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı 19:06 Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi 17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım 16:15 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım

Son Dakika Haberleri
17:33 Abdurrahim Albayrak'nın özrü Galatasaray Genel Kurulu'na damga vurdu
17:31 AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir
17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi
17:13 "Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun
17:06 Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi
17:01 Vali, yürüyüşe gözleri bantlı katılarak görme engelli bireylerin sorunları çözeceğini dile getirdi
16:47 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
16:31 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'dan şikayetçi oldu
16:29 Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı
15:59 Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: "Oyuncuya kız yok" dediler mağazada işe girdim
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının havasına girdi! Pereira'nın sözleri futbolcuları fena ateşledi Fenerbahçe, Trabzonspor maçının havasına girdi! Pereira'nın sözleri futbolcuları fena ateşledi         
22:56
Merkel ile boğaz manzarasını izlemeye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel ile boğaz manzarasını izlemeye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "direk" şakası         
22:15
Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı         
21:47
ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var         
21:09
Son rötuşları yapılan AKM'de ışıkları yakıldı Son rötuşları yapılan AKM'de ışıkları yakıldı         
20:55
Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına en sert tepki Bakan Soylu'dan geldi: Beceriksizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışıyor Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına en sert tepki Bakan Soylu'dan geldi: Beceriksizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışıyor         
19:15
Berrak Tüzünataç, 8 yaş küçük sevgilisi ile Yunan adalarında tatiline devam ediyor Berrak Tüzünataç, 8 yaş küçük sevgilisi ile Yunan adalarında tatiline devam ediyor         
17:25
Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı         
16:29
Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı         
16:11
Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı         
14:42
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 23:20:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... ESKİŞEHİR - Otomobille tır çarpıştı, emekli birinci sınıf emniyet müdürü ile oğlu öldü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement