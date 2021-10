KASTAMONU - Etnospor Deneyim Merkezi Bozkurt'ta sel felaketinden etkilenen çocuklar için etkinlik düzenledi - Son Dakika

Geleneksel sporlar ile oyunları geniş kitlelere tanıtmak amacıyla faaliyet gösteren Etnospor Deneyim Merkezi, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde özel bir etkinlik hazırladı.

Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen etkinlikte, okul bahçesinde kurulan özel alanda çocuklar ok atışı, mas güreşi, mangala, ok savaşları, çemberbaz oyunu, çubuk oyunu istasyonlarında gönüllerince eğlendi. Ok atan, at binen ve geleneksel Türk oyunlarını keşfeden çocuklar, ok savaşları oyununda ise birbirleri ile kıyasıya rekabet ederek stres attı.

Bölgede toplam 6 okulda düzenlenen etkinliklerin ardından çocuklara, bu aktiviteleri yapabilmeleri için geleneksel spor ve oyun ekipmanları hediye edildi.

Etnospor Deneyim Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sel felaketinin ardından devletimizin hızla yaraları sardığı bölgelere gelerek çocuklarımıza dönük bir projeyi hayat geçirmek istedik. Amacımız, felaketin ardından dezavantajlı grupların, sosyal hayata dönüşünü hızlandırmak ve farklı aktivitelerle eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak. Bu kapsamda da ilk etkinliğimizi Bozkurt ilçesinde yaptık. Bizlerle geleneksel spor ve oyunları deneyimleyen harika çocuklarımıza teşekkür ediyoruz."