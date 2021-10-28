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Son dakika haberleri... Eve yapılan baskında çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Eve yapılan baskında çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi

28.10.2021 10:37
Son dakika haberleri... Eve yapılan baskında çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bir eve yapılan baskında 7 tüfek, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, bıçaklar ve mermiler ele geçirildi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bir eve yapılan baskında 7 tüfek, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, bıçaklar ve mermiler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hendek ilçesi Kazımiye Mahallesi'nde yaşayan Y.T.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 7 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 bıçak, 2 muşta, silah parçaları ve mermiler ele geçirdi. Polis, Y.T.'yi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.


Son dakika haberleri... Eve yapılan baskında çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Eve yapılan baskında çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi - Son Dakika


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