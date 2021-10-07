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FETÖ'nün yurt dışı eğitim yapılanması davasında yargılanan 2 sanığın 15'er yıl hapsi istendi - Son Dakika

FETÖ'nün yurt dışı eğitim yapılanması davasında yargılanan 2 sanığın 15'er yıl hapsi istendi

07.10.2021 14:56
FETÖ'nün yurt dışı eğitim yapılanması davasında yargılanan 2 sanığın 15'er yıl hapsi istendi

Ukrayna'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye gönderilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Irak'taki eğitim yapılanmasında yer alan Salih Fidan ve Samet Güre'nin yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, sanıkların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmayarak...

Ukrayna'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye gönderilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Irak'taki eğitim yapılanmasında yer alan Salih Fidan ve Samet Güre'nin yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, sanıkların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmayarak "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Salih Fidan ve Samet Güre, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıkların avukatlarının da duruşmaya aynı sistem üzenden katılımı sağlandı.

Beyanları sorulan sanıklar Samet Güre ve Salih Fidan, eski savunmalarını tekrar ederek, tahliye talebinde bulundu.

Sanıklardan Salih Fidan'ın avukatı, müvekkilinin etkin pişmanlık kapsamında örgütle ilişkisi olduğunu düşündüğü 50 kişiyi teşhis ettiğini ve bunlardan 21'inin hiç işlem görmemiş kişilerden oluştuğunu belirterek, "Kaldı ki bunların içinde eşi de bulunmaktadır. Samimiyetle ifade etmiştir. Tanık olarak da teşhiste bulunduğu kişi hakkında beyanda bulunmuştur." dedi.

Müvekkili hakkında FETÖ yargılanma kriterlerinin mevcut olmadığını savunan avukat, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıkların teşhiste bulunduğu şüpheliler hakkında daha önce soruşturma yürütülmesi nedeniyle beyanlarının etkin pişmanlık hükümleri kapsamında kalmadığı belirtildi. Mütalaada, sanıkların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmayarak "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Kahraman B.'nin, ulaşılamamış olması nedeniyle tanıklığından vazgeçilmesine hükmetti.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran heyet, esas hakkındaki savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün Irak'taki eğitim yapılanmasında yer alan Salih Fidan ve Samet Güre'nin, Ukrayna'dan başka bir ülkeye çıkmaya çalışırken yakalandıkları ve 6 Ocak'ta İstanbul'a getirildikleri, 11 Ocak'ta da tutuklandıkları anlatılıyor.

İddianamede, FETÖ ile organik bağ kurarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerde bulunan sanıkların, örgütün Irak yapılanması içerisinde yer aldıkları belirtilerek, sanıkların örgütle mensubiyetlerinin yakalanarak Türkiye'ye iade edildikleri 6 Ocak'a kadar devam ettiği aktarılıyor.

İddianamede, sanıklar Salih Fidan ve Samet Güre'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

FETÖ'nün yurt dışı eğitim yapılanması davasında yargılanan 2 sanığın 15'er yıl hapsi istendi

Fetullahçı Terör Örgütü, Ukrayna, Türkiye, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün yurt dışı eğitim yapılanması davasında yargılanan 2 sanığın 15'er yıl hapsi istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün yurt dışı eğitim yapılanması davasında yargılanan 2 sanığın 15'er yıl hapsi istendi - Son Dakika
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