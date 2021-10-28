Son dakika haberi | FSM Köprüsü'nün girişinde meydana gelen kaza trafikte yoğunluğa neden oldu

Bir son dakika haberine göre Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün girişinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle Avrupa Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün girişinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle Avrupa Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Alınan bilgiye göre, Beykoz'da, Avrupa yönüne seyir halindeki 34 DYD 309 plakalı otomobil ile 34 CNG 913 plakalı otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralının olmadığı kazada 2 araçta hasar oluştu. Köprünün Avrupa Yakası istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Son Dakika

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum

Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu

Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor

5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler

Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü

Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz

Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?

25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı