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Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Şehit özel harekat polisleri için tören (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Şehit özel harekat polisleri için tören (2)

11.10.2021 09:26

Son dakika gündem haberi... Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü PKK/PYD'nin güdümlü füzeyle yaptığı saldırı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Cihat Şahin ve Fatih Doğan için tören düzenlendi.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü PKK/PYD'nin güdümlü füzeyle yaptığı saldırı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Cihat Şahin ve Fatih Doğan için tören düzenlendi.

Şehit polisler Cihat Şahin ve Fatih Doğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omzunda İl Emniyet Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirildi.

Burada düzenlenen törene, Şehit Cihat Şahin'in eşi Öznur, çocukları Araf Tuğra, Mehmet Batın, annesi Emine, babası Mehmet, Şehit Fatih Doğan'ın eşi Emine, annesi Emine, babası MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve diğer protokol üyeleri ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, şehitlerin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Cihat Şahin'in cenazesi Elazığ'a, Fatih Doğan'ın cenazesi ise Adıyaman'a gönderildi.

Törende güçlüklü ayakta duran şehit yakınlarını, silah arkadaşları teselli etti.

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Şehit özel harekat polisleri için tören (2)
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Şehit özel harekat polisleri için tören (2)
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Şehit özel harekat polisleri için tören (2)
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Şehit özel harekat polisleri için tören (2)

Özel Harekat, Şehit, Türk, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Şehit özel harekat polisleri için tören (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Şehit özel harekat polisleri için tören (2) - Son Dakika
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