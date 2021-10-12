GAZİANTEP'TE ÇIKAN YANGINDA 50 DÖNÜM ALANDAKİ AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

2022'de asgari ücret ne kadar olacak? İlk hesap ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam

Tüm gözler onlara çevrildi! Erdoğan ve Gül uzun bir aradan sonra ilk kez yan yana

Yeğenini ezerek ölümüne neden olan hala ilk kez konuştu! Olay anını gözyaşlarıyla anlattı

GAZİANTEP'te, ormanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, yaklaşık 50 dönüm alandaki ağaç zarar gördü. Yangın, akşam saatlerinde Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi kırsalında bulunan ormanda çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ekiplerce müdahalede bulunuldu. Fıstık ağaçlarının da bulunduğu bölgede tutuşan ağaçlara 10 arazöz ve 30 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönüm alandaki ağacın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.