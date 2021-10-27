GAZİANTEP - İki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, motor kısmından duman çıkan araçlardan birine müdahale etti.

Kazada Zeynep E. ile araçtaki Sibel Ç. (50) ve Selvi U. (50) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İslahiye-Hassa kara yolu Boğaziçi Mahallesi kavşağında, C.A (59) yönetimindeki 27 UY 034 plakalı hafif ticari araç ile Zeynep E'nin (35) kullandığı 27 AFS 297 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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