Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG propagandası yapmak suçundan hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, daha önce kesinleşmiş cezası bulunan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika