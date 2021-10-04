Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 374 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik 27 Eylül ve 3 Ekim tarihleri arasında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belirlenen birçok adres ve şahsa yönelik aramada, 3 kilo 273 gram bonzai, 2 kilo 200 gram eroin, 1 kilo 671 gram sentetik uyuşturucu, 256 gram esrar, 153 uyuşturucu hap, 40 kök kenevir bitkisi ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 374 şüpheliden 24'ü tutuklandı, 350'si ise serbest bırakıldı.