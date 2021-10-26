Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'da kardeşiyle kavga etti, evi ateşe verdi - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da kardeşiyle kavga etti, evi ateşe verdi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da tartışan iki kardeş bulundukları evi ateşe verdi. Evde çıkan yangın binanın tamamında etkili olurken 1 kişinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangın 04.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında çıktı. İddiaya göre, dairede yaşayan kardeşler arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavga sonrasında kardeşlerden birisi daireyi ateşe verdi. Dairede çıkan yangın binanın tamamında etkili oldu. Yangının çıktığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada 1 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verildi. Yangın nedeniyle dairede hasar meydana gelirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.