Son dakika haberleri: Giresun'da trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Kahveci'nin (21) cenazesi defnedildi.
İlçeye bağlı Ömerli Mahallesi'nde dün akşam otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Kahveci için Küçükköy Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Kahveci'nin yakınlarının yanı sıra Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş ve vatandaşlar katıldı.
Gencin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA
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