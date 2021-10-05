Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) üyesi ülke liderleri, bugün Mozambik'te Ensar'ul Sunna terör örgütüne karşı yürütülecek mücadele gündemiyle toplanacak.

Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'da düzenlenecek toplantıda, Mozambik'teki terör örgütü Ensar'ul Sunna'ya karşı yürütülen mücadele gündeme gelecek.

Toplantıda, SADC'nin Mozambik'te konuşlandırdığı barış gücünün operasyonlarına ilişkin rapor sunulacak.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın başkanlık edeceği toplantıya, Botsvana Cumhurbaşkanı Mokgweetsi Masisi, Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob ile Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Jacinto Nyusi de katılacak.

Afrika'dan 16 ülkenin üyesi olduğu SADC, siyasi krizlere ve bölgesel sorunlara müdahale ediyor.

SADC çatısı altındaki en az 3 bin barış gücü askeri, temmuz ayından bu yana Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde faaliyet gösteren Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.