HAFİF TİCARİ ARAÇ TRAKTÖRE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

4 bin liraya çalışacak eleman yok, vali bile isyan etti: Herkes masa başı iş istiyor

GAZİANTEP'te hafif ticari aracın traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karkamış ilçesinde meydana geldi. Ümit Düştü yönetimindeki 45 MC 9133 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Murhaf Elsilo yönetimindeki 27 P 2478 plakalı traktöre çarptı. Kazada sürücüler ve hafif ticari araçta bulunan Seda Düştü ve Lütfiye Can (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla Karkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Lütfiye Can (54) doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Lütfiye Can'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.