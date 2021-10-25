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Son dakika haberleri! Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Başkanı, Beyrut'taki saldırıyla ilgili askeri mahkemede ifade verecek - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Başkanı, Beyrut'taki saldırıyla ilgili askeri mahkemede ifade verecek

25.10.2021 16:10
Son dakika haberleri! Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Başkanı, Beyrut'taki saldırıyla ilgili askeri mahkemede ifade verecek

Gelen son dakika haberine göre Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Hizbullah ve Emel Hareketi mensuplarının öldürüldüğü silahlı çatışmayla ilgili Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca askeri mahkeme tarafından ifadeye çağrıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Hizbullah ve Emel Hareketi mensuplarının öldürüldüğü silahlı çatışmayla ilgili Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca askeri mahkeme tarafından ifadeye çağrıldı.

Lübnan medyası, askeri mahkemenin Caca adına hazırladığı çağrı tebligatını yayımladı.

Tebligatta, Lübnan Güçleri lideri Caca'nın başkent Beyrut'un Tayyuna bölgesinde meydana gelen silahlı çatışma hakkında çarşamba günü ifadeye vermeye çağrıldığı kaydedildi.

Tayyuna'daki çatışmalardan Caca'yı sorumlu gösteren Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah hakkında da Lübnan Güçleri Partisi mensuplarınca mahkemeye suç duyurusunda bulunuldu.

Lübnan Güçleri Partisine yakınlığıyla bilinen Avukat Elie Mahfuz, Beyrut Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, 14 Lübnan vatandaşının Tayyuna olaylarıyla bağlantı olarak Nasrallah hakkında dilekçe verdiğini söyledi.

Mahfuz, vatandaşların Nasrallah'ın olaylarda rolü olup olmadığının ortaya çıkarılmasını talep ettiklerini belirtti.

Beyrut'ta 14 Ekim'de yaşanan olaylar

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle 14 Ekim'de Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 7 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken, olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda yaklaşık 5 saat boyunca devam etmişti.

Hizbullah ve Emel Hareketi, destekçilerinin üzerine ateş açılmasından Lübnan Güçleri Partisine bağlı silahlı grupları sorumlu tutmuştu.

Lübnan Güçleri Partisi ise Hizbullah ve Emel Hareketinin suçlamalarından sonra yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın ülkede düştüğü zor durumdan kurtulmak için acı olayları fırsata çevirmek üzere suçlayıcı bir tutum sergilediğini" savunmuştu.

Hizbullah, Hristiyan, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Başkanı, Beyrut'taki saldırıyla ilgili askeri mahkemede ifade verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Başkanı, Beyrut'taki saldırıyla ilgili askeri mahkemede ifade verecek - Son Dakika
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